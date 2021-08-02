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Врач оценил доклад об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

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Reuters

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев считает, что очень сложно доказать, что именно из-за утечки коронавируса из лаборатории китайского Уханя началась пандемия, это выходит за рамки биологической проблемы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт обратил внимание на то, что утечка и искусственное создание вируса — это не одно и то же. Могла произойти утечка природного вируса, который в Уханьском институте изучали ученые. Лукашев выразил мнение, что сотрудник лаборатории мог заразиться сам и вынести вирус в город, а потом заразить других людей.

Также он отметил, что Уханьская лаборатория достаточно известна, и вряд ли из-за ремонта в здании мог произойти подобный инцидент.

«Вирус не «утекает» из лаборатории, опасна экспериментальная работа, особенно если ведется размножение вируса», — сказал врач.

Лукашев также добавил, что в целом эпизоды с утечкой вируса происходили практически во всех странах мира, в том числе и в Китае.

Ранее лидер республиканской партии в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США Мак Маккол представил доклад с утверждениями о наличии доказательств того, что COVID-19 был разработан в лаборатории Уханьского института вирусологии.

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Коронавирус 2019-nCoV
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