Врач назвал симптомы гепатита А

Гематолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ им. Логинова Сергей Бацких в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, какие признаки указывают на наличие гепатита А.

По его словам, недомогание, желтуха, температура, снижение аппетита, диарея и отвращение к курению являются главными симптомами данного заболевания.

«Вирусные гепатиты А и Е отличаются от вирусных гепатитов B, C и дельта. Принципиально по-другому они передаются, через воду, пищу и грязные руки. Высокая заболеваемость гепатитом с фекально-оральным путем передачи возбудителя говорит о не очень хорошем качестве жизни, низком качестве воды и недостаточном уровне вакцинации», — подчеркнул специалист.

По мнению врача, после инкубационного периода, который может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель, развивается острый вирусный гепатит А. В это время пациент чрезвычайно заразен, добавил эксперт.

Бацких рассказал, что чаще всего гепатитом А можно заразиться в регионах, где есть проблемы с водоснабжением. Так, речь идет о регионах Северного Кавказа и Поволжья.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава разработали уникальную технологию лечения гепатита B.