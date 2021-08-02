Сахалинка во сне насмерть придавила своего ребенка

В Южно-Сахалинске 26-летнюю местную жительницу подозревают в том, что она во сне задавила своего двухмесячного сына. Ее ребенок скончался от механической асфиксии, передает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Согласно версии следователей, женщина уснула вместе с сыном на диване. Во сне она своим телом придавила младенца, заявили в СК.

Как сообщает ведомство, смерть ребенка наступила вследствие «механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота».

Расследование продолжается. В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина уже имеет судимость за совершение аналогичного преступления.

Ранее сообщалось, что москвичка задушила двух своих детей: 11-летнюю девочку и трехлетнего мальчика. После этого 36-летняя женщина пыталась покончить с собой, но не смогла.