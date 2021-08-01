Видео с туристкой, держащей кости, заинтересовались полицейские Северной Осетии

Полицейские Северной Осетии начали проверку из-за видео, на котором девушка взяла в руки останки усопшего в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых» и вела себя неподобающе. Об этом ведомство сообщает в свое Instagram-аккаунте.

Представители правоохранительных органов обнаружили в действиях туристки, которая разместила видео в личных соцсетях, признаки преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

«На видеозаписи, размещенной в личном аккаунте в социальной сети видно, как молодая девушка, проникнув внутрь склепа в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых» у селения Даргавс в Пригородном районе республики, держит в руках останки усопшего и ведет себя неподобающе», — отметили в МВД по Северной Осетии.

В публикации добавили, что некрополь «Город мертвых» является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране.

Всего там находится 95 склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений осетин-однофамильцев.

Ранее в Петербурге неизвестные подожгли могилы на кладбище в Красном Селе.