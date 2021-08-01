В деле об убийстве привязанной к автомобилю петербурженки обнаружили еще одно тело

В Ломоносовском районе Ленинградской области правоохранительные органы обнаружили автомобиль, который принадлежал подозреваемому Николаю Хрусталеву, подозреваемому в убийстве своей бывшей сожительницы Анны Парфеновой, сообщает «Фонтанка.ру».

Рядом с машиной было найдено тело мужчины, личность которого и обстоятельства смерти устанавливаются.

27 июля около полуночи в парке рядом с домом на Пулковском шоссе обнаружили тело 42-летней жительницы Пулковского со следами удушения. Дома ее ждал 12-летний сын, дочь-подросток находилась в Москве с друзьями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Главный подозреваемый — мужчина, с которым женщина жила последние десять лет и поругалась незадолго до смерти.

Ранее сообщалось, что супругу и сына отставного адмирала Военно-морского флота России Леонида Лобанова нашли мертвыми с колото-резанными ранами в квартире в одном из домов Санкт-Петербурга.