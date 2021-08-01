Профессора Гарварда раскритиковали за слова о существовании только двух полов

После того, как профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен сказала в интервью Fox News, что существует лишь два пола, пользователи социальных сетей обвинили ученого в трансофобии.

«Факты таковы, что на самом деле существуют два пола — мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим», — сказала Хувен, во время обсуждения ее недавнего исследования.

Раскритиковали выступление Кэрол и в Гарварде. Директор по вопросам многообразия и инклюзивности университета Лора Симона Льюис назвала ее слова «вредными и трансофобными». Кроме того, Льюис призвала коллегу использовать «инклюзивный язык» — например, выражение «беременные люди», которое подходит и женщинам, и мужчинам-транссексуалам, и интерсексуалам, и гендерно-неконформным.

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