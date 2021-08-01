Главный инфекционист США заявил, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться

Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC News заявил о том, что ожидает нового локдауна в связи с распространением «дельта»-штамма COVID-19, однако подчеркнул, что ситуация с заражением «будет ухудшаться».

«Я полагаю, что у нас достаточно [вакцинированных] людей в стране — хотя и недостаточно, чтобы подавить эту вспышку, — чтобы не оказаться в положении, в котором мы были прошлой зимой», — сказал ученый.

Ранее американский медицинский регулятор решил возобновить использование защитных масок гражданами США, вакцинированными от коронавируса, исходя из новой информации о COVID-19. Специалисты выяснили, что люди, которые вакцинированы от коронавируса и при этом заражены штаммом «дельта», носят в носоглотке огромное количество вирусов.