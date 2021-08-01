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Число жертв пожара на химкомбинате выросло до четырех человек

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Из-за пожара на химическом комбинате «Каменский» в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области погибли еще три человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Он добавил, что сейчас трое работников комбината находятся в тяжелом состоянии. Они лежат в больнице, им оказывают медицинскую помощь.

После аварии на «Каменском» семь человек оказались в реанимации, один из них позже скончался.

По данным Telegram-канала Baza, шестеро рабочих получили 100% ожогов тела, один – 80%.

Как писал «Интерфакс», причиной пожара на комбинате могла быть низкая квалификация работников, нарушивших регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Однако эту версию опровергла сотрудница «Каменского», заявившая «Газете.Ru», что рабочие были опытными.

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