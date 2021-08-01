Собянин раскрыл фактор ввода ограничений из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что главный фактор введения и снятия коронавирусных ограничений в Москве — заполняемость больничных коек. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее локальные меры. И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», — сказал он.

По словам мэра, введение QR-кодов способствовало массовой вакцинации, при этом контактировать друг с другом люди стали меньше. Заболеваемость COVID-19 упала в столице в два раза, подчеркнул он.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается, количество госпитализаций больных с COVID-19 уменьшилось в три раза по сравнению с пиком.