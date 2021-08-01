Врач объяснил, почему заразившиеся коронавирусом теряют в весе

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала в интервью kp.ru о похудении, которое вызывают новые штаммы SARS-CoV-2.

По словам врача, изменения клинической картины заболевания заключаются в учащении симптомов диареи, обезвоживания и ухудшения аппетита. Организм не получает питательные вещества и начинает терять мышечную массу, что приводит к истощению.

«В трети случаев потеря аппетита и тошнота у переболевших ковидом приводили к анорексии. В результате, когда организм победил коронавирус, человек может потерять от 5 до 15% веса», — отметила Омарова.

Она объяснила, что одна из особенностей новых вариантов коронавируса заключается в поражении обонятельных луковиц. Это искажает вкусовое восприятие, и зараженный начинает испытывать отвращение к некоторым продуктам. Даже у людей, которые переболели COVID-19 в легкой форме, это состояние может длиться несколько месяцев.

Чтобы быстрее восстановиться, медик советует перейти на щадящую диету, принимать витамин Д, препараты цинка, железа и селена, есть меньше соли и сахара, а белка — больше, сохранять бодрость духа и крепко спать.

Ранее руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте заявил, что через несколько лет люди будут заражаться коронавирусом только в легкой форме, а по симптомам он будет больше напоминать насморк.