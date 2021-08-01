В Турции продолжают борьбу с пятью лесными пожарами

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли написал в Twitter, что пожарным удалось потушить 107 очагов возгорания.

По его словам, в настоящее время ведется борьба только с пятью лесными пожарами.

Горение продолжается в двух районах Анталии и трех районах провинции Мугла.

При этом министр уточнил, что пожар в районе Бодрума, в результате которого эвакуировали несколько отелей, был взят под контроль.

Ранее сообщалось, что в пригороде Бодрума из-за возгорания эвакуировали около 100 россиян.

Лесные пожары начались в Турции в среду, 28 июля, недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталия. Согласно предварительным данным, возгорания происходят из-за сильной жары в регионе. 29 июля пожары возникли в ряде других провинций, в том числе курортных Айдын и Муглу. В результате природного бедствия погибли шестеро, пострадали свыше 400.