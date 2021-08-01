Дожди в Приамурье отрезали два населенных пункта

Циклон, надвигающийся на Амурскую область, вызвал сильные дожди, результатом которых стало подтопление, отрезавшее два населенных пункта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС по Амурской области.

«В городе Завитинске дождевым паводком подтоплено 400 приусадебных участков, шесть частных жилых домов, размыло участок автомобильной дороги сообщении город Завитинск – село Валуево в районе озера Неумывакино, проезд здесь не возможен. В связи с этим без транспортного сообщения оказалось село Валуево», — заявили в экстренных службах.

Сильное подтопление также отмечается в пгт Талакан, который находится на берегу Бурейского водохранилища.

«На 43 км автомобильной дороги между федеральной трассой «Амур» и поселком Талакан подмыло автомобильный мост через реку Синель. Проезд не возможен, поселок Талакан находится без транспортного сообщения», — уточняют в ГУ МЧС.

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