Россияне смогут получить второй «Дальневосточный гектар»

Граждане России, при определенных условиях, смогут получить второй «Дальневосточный гектар» в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии», — сообщается в указе президента России Владимира Путина.

Согласно указу, в первые полгода действия указа, право на получение земли распространяется только на местных жителей указанных регионов. А начиная с 1 февраля 2022 года на собственный участок в Арктике смогут претендовать также другие жители России, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

На выбор дается обширная территория общей площадью 1.1 млн гектар. Наиболее широкий выбор представлен в Мурманской области (767 тыс гектаров), а также в Карелии (339 тыс гектаров).

Ранее в Госдуме перечислили законы, которые вступят в силу в августе.