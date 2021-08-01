Пожар в нижегородском общежитии для иностранных студентов потушен

Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета для иностранных студентов в Нижнем Новгороде потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.

«Пожар ликвидирован 1 августа в 00:48 мск на площади 1 тыс. кв. метров», — рассказали спасатели.

Пожар начался на чердаке четырехэтажного здания, в ходе тушения возгорания были эвакуированы 65 человек. 25 студентов пришлось спасать из огня, по данным спасателей, всего пострадали семь человек. Погибших, по данным МЧС, нет.

Пострадавшими в пожаре оказались иностранные студенты.

«Все [пострадавшие — «Газета.Ru»] — иностранные граждане. <…> Это все здание для иностранцев. Пока какое гражданство, какие страны не уточняется», — рассказали в вузе.

Позднее стало известно самочувствие пострадавших.

«Двое пострадавших в больнице, отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное», — заявил ректор вуза Николай Карякин, уточнив, что пострадавших студентов отправили в поликлинику №33.