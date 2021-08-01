При пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде пострадали иностранные студенты

При пожаре в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде пострадали иностранные студенты, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу вуза.

«Все [пострадавшие — «Газета.Ru»] — иностранные граждане. <…> Это все здание для иностранцев. Пока какое гражданство, какие страны не уточняется», — рассказали в вузе.

Позже появилась информация о состоянии пострадавших.

«Двое пострадавших в больнице, отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное», — рассказал ректор вуза Николай Карякин, уточнив, что пострадавших студентов отправили в поликлинику №33.

По данным МЧС по Нижегородской области, пожар начался на чердаке четырехэтажного здания, в ходе тушения возгорания были эвакуированы 65 человек. 25 студентов пришлось спасать из огня, по данным спасателей, всего пострадали семь человек. Погибших, по данным МЧС, нет.

Ранее выросло число пострадавших при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде.