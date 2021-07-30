В Азовском море пробурят полукилометровые скважины, чтобы определить запасы пресной воды

Российский геологический холдинг пробурит дополнительные скважины глубиной до 500 м, чтобы определить запасы обнаруженной там пресной воды. Об этом сообщается на сайте холдинга.

«Специалисты «Росгеологии» пробурят дополнительные скважины глубиной до 500 м около берега для определения качества и объема запасов пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря», — заявил председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков.

В пресс-релизе отмечается, что гипотеза ученых о существовании под Азовским морем палеорусел рек Дона и Кубани уже подтверждена, и подчеркивается, что поиски воды в акватории Азова проводятся впервые.

Ранее виц-премьер Марат Хуснуллин сообщил о добыче первой партии воды из-под Азовского моря.