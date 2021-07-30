Кабмин РФ внесет поправки для организации досрочных выплат на школьников

Премьер-министр Михаил Мишутин пообещал, что правительство 30 июля внесет поправки, позволяющие досрочно получить выплаты на школьников.

«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник. Сегодня внесем все необходимые изменения в постановление правительства», — сказал он на заседании кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к новому учебному году, где поручил со 2 августа организовать семьям с детьми школьного возраста выплаты по 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Жители России могут подать заявление на получение выплаты школьнику через портал «Госуслуги».

Отмечается, что родители, которые до этого не оформляли детские выплаты и не получали персональное уведомление, смогут самостоятельно отправить заявку в Пенсионный фонд. Тем родителям, которые уже подали заявление, когда получили уведомление, дополнительно ничего делать не нужно.