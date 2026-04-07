Видео: москвич не выжил, когда перебегал МКАД

На МКАД на видео сняли последствия жесткого ДТП, в котором не выжил пешеход

На МКАД общественный транспорт сбил человека, перебегавшего проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 105-км МКАД (внеш.) Электробус <...> сбил мужчину перебегавшего МКАД», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли оперативные службы города: скорая помощь и правоохранители. На дороге образовался автомобильный затор.

По данным Telegram-канала «Москва на дорогах», в результате произошедшей аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. В Дептрансе сообщили, что движение на МКАД было затруднено на 6,6 километра.

До этого в Ленинградской области мужчина перепутал газ с тормозом и задавил свою жену. Автомобиль вылетел через бордюр прямо на нее. Травмы, которые получила женщина оказались несовместимыми с жизнью. Водителя отпустили под обязательство о явке. Правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение ПДД.

Ранее в Москве авария парализовала движение в сторону центра.