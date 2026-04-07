В Пермском крае после нападения ученика на учительницу усилили меры безопасности

В Пермском крае усилили меры безопасности во всех образовательных учреждениях в связи с нападением школьника на учительницу в Добрянке. Об этом сообщило министерство образования и науки региона, опубликовав заявление в официальном канале в мессенджере Max.

«Во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности», — говорится в тексте.

7 апреля девятиклассник напал на учительницу русского языка и литературы в школе №5 в Добрянке. Инцидент произошел на крыльце образовательного учреждения, ученик нанес преподавателю ножевые ранения. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшую спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, сейчас они устанавливают его мотивы. По данным ТАСС, юноша имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Одноклассники нападавшего жаловались на его странное поведение. Как написал Telegram-канал Baza, подросток мог биться головой об стену и угрожать сверстникам.

Ранее в Челябинске девятиклассник устроил стрельбу из арбалета в школе.