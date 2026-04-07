В Москве ликвидировали узел связи телефонных мошенников

МВД: в Москве силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников
На северо-западе Москвы силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД РФ.

Отмечается, что были задержаны 35-летний мужчина и 43-летняя женщина.

«В одном из мессенджеров подозреваемые откликнулись на предложение о высокооплачиваемой работе с ежедневной оплатой. Через службу доставки они получили сим-бокс, который разместили в арендованной квартире на Дубравной улице, и обеспечили его непрерывную работу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что у задержанных во время обыска были изъяты были изъяты более 50 сим-карт, один сим-бокс, роутеры, ноутбуки и телефоны. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, женщина отправлена под домашний арест.

29 марта в Санкт-Петербурге ликвидировали техцентр, через который ежедневно проходило до 9 тысяч звонков от мошенников с Украины.

По данным полиции, сотрудники задержали двух администраторов 17 и 18 лет, которые приехали в Северную столицу из Тульской области. Они помогали украинским мошенникам.

Ранее в Москве полиция ликвидировала крупную сеть телефонных мошенников.

 
