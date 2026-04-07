Эвакуированные с иранской АЭС «Бушер» россияне вылетели в Россию

Сотрудники атомной электростанции «Бушер», эвакуированные из Ирана в Армению, вылетели специальным рейсом в Россию. Об этом сообщило посольство Москвы в Ереване, опубликовав заявление в Telegram-канале.

В дипломатическом представительстве уточнили, что 175 граждан РФ прибыли в армянскую столицу 6 апреля. Они перешли через контрольно-пропускной пункт «Нурдуз»/«Агарак» на границе республики с Ираном.

«[Эвакуированные сотрудники АЭС «Бушер»] вылетели спецрейсом из Еревана в Москву», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в Россию из Ирана через территорию Армении после эскалации на Ближнем Востоке вернулись 509 человек. Их возвращение в родную страну стало возможным благодаря слаженным действиями российских дипломатов и представителей Еревана, подчеркнули в посольстве.

4 апреля в районе АЭС «Бушер» в Иране упал снаряд. Как сообщило агентство Tasnim, один сотрудник станции получил несовместимые с жизнью травмы. Позднее глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что это был гражданин Исламской Республики.

Ранее американских и израильских военных обвинили в нарушении международного права из-за атак на АЭС «Бушер».