Российский дипломат оценил влияние санкций США на Венесуэлу

Посол РФ Мелик-Багдасаров: санкции США не способствуют процветанию Венесуэлы
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Односторонние санкции, введенные Соединенными Штатами против Венесуэлы, никак не способствуют процветанию Боливарианской Республики. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил посол Москвы в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, принятые Вашингтоном ограничительные меры долгое время разрушали венесуэльскую экономику. Население страны, особенно незащищенные слои, столкнулись с тяжелыми последствиями.

«Вашингтон заявлял о том, что одной из целей политики по отношению к Боливарианской Республике является процветание Венесуэлы, но санкции никак не способствуют восстановлению экономики», — подчеркнул российский дипломат.

3 января текущего года США нанесли удар по Венесуэле, впоследствии назвав проведенную операцию успешной. Во время нее американские военные задержали президента республики Николаса Мадуро и его супругу. Впоследствии главу государства вместе с женой вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в «наркотерроризме» и хранении оружия. Политик свою вину не признал.

В настоящее время обязанности президента Венесуэлы исполняет Делси Родригес. 1 апреля министерство финансов США заявило о снятии санкций с преемницы Мадуро.

Ранее Венесуэла снизила добычу и экспорт нефти из-за блокады США.

 
