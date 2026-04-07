Пятеро мужчин подкараулили туристку в уединенном месте и изнасиловали

Японская туристка стала жертвой группового изнасилования около храма в Индии
Японская туристка подверглась групповому насилию со стороны пяти мужчин в Индии, сообщает NDTV.

Все произошло 6 апреля в Джайпуре, штат Раджастхан. Утром около 8:00 женщина, прибывшая в город три дня назад, шла к храму Ганеши на холме. В безлюдном месте возле форта Джайгарх незнакомцы перехватили ее и надругались. Жертва закричала, после чего нападавшие скрылись.

Она обратилась к охраннику, который проводил ее в полицейский участок. Правоохранители приняли заявление и изъяли видео с камер. На записи видно, как пятеро спускаются с холма после инцидента.

Начальник участка Готам Дотсара сообщил, что подозреваемые объявлены в розыск, а туристка находится под охраной в отеле. Расследование продолжается.

Ранее голый индиец напал на россиянку и пытался изнасиловать ее на туристической тропе.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
