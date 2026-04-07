Семейная пара почти год держала в рабстве пожилую няню дочери

В Австралии судят супругов из Малайзии, обвиняемых в рабовладении. Об этом сообщает издание Mothership.

44-летний Чи Кит Чонг и его 29-летняя жена Йе Линг Лиау познакомились в Малайзии с пожилой индонезийкой, которая работала пастором в церкви. Между ними завязалась дружба, и в 2022 году Чонг пригласил женщину в Австралию в качестве няни для новорожденной дочери. Вскоре он обвинил ее в потере банковской карты и заявил, что она должна отработать долг.

Супруги продержали индонезийку в рабстве 10 месяцев. Мужчина избивал ее, лишал еды и сна. Однажды он ударил женщину пылесосом, когда она уснула, делая ему массаж. В 2022 году ей удалось сбежать и обратиться в полицию, супруги отрицают вину, заявляя, что подобрали женщину на улице и дали ей работу, а травмы она получила случайно, им грозит до 25 лет тюрьмы.

Ранее мать 10 детей 25 лет держала дома рабыню, выбивала ей зубы и заливала химией.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
