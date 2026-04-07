Россиянам с неофициальными доходами обозначили риски

Доля отказов в кредитах россиянам с неофициальными или частично неофициальными доходами к концу 2026 года составит 85%, а общая доля отказов на рынке розничного кредитования — увеличится на 5–10%. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. Он добавил, что неофициальные доходы станут препятствием для получения ипотеки.

Так он прокомментировал сообщения о том, что с 1 апреля банки при расчете долговой нагрузки будут учитывать только данные из системы «Цифровой профиль», которые поступают из ФНС и Соцфонда.

«Новые правила повысят доступность кредитов для заемщиков с полностью официальными доходами. Речь идет о гражданах с белой зарплатой, пенсией, а также о самозанятых и индивидуальных предпринимателях, которые полностью декларируют свои доходы. Для банков такие клиенты станут более значимыми, поскольку их платежеспособность будет проще подтвердить. Одновременно ситуация ухудшится для россиян, которые получают часть дохода неофициально или полностью работают в тени. Неформальный сектор экономики охватывает 13,8–15,8 млн человек, то есть примерно 18–21% всех занятых», — отметил Шедько.

По его словам, если официальный доход, который отражается в «Цифровом профиле», в полтора-три раза ниже реального, показатель долговой нагрузки автоматически вырастает. В результате получить ипотеку таким заемщикам станет значительно сложнее, а в ряде случаев — практически невозможно, констатировал экономист.

«По заявкам на потребительские кредиты таким клиентам будут чаще одобрять меньшие суммы, а по ипотеке могут потребоваться более высокий первоначальный взнос или привлечение созаемщиков. При этом одобрение ипотечных заявок с нестандартным доходом способно сократиться на 30–50%», — считает эксперт.

По его мнению, после перехода к учету только подтвержденных доходов круг потенциальных заемщиков сократится неравномерно: в первые 6-12 месяцев банки и клиенты будут адаптироваться к новым правилам, поэтому часть заявок, которые раньше получали одобрение с учетом неформально подтвержденных доходов, теперь могут отклоняться или получать существенно сниженный лимит.

Сильнее всего рискуют пострадать получатели зарплаты «в конверте», поскольку для банков их доход фактически будет выглядеть как нулевой или минимальный, считает Шедько. Следом идут фрилансеры и самозанятые, которые декларируют доходы не полностью или нерегулярно, добавил экономист. Под ударом могут оказаться и индивидуальные предприниматели, если они показывают низкую прибыль из-за налоговой оптимизации или нестабильного заработка, подчеркнул эксперт.

Отдельным риском он назвал возможный рост спроса на альтернативные способы заимствования. По его словам, часть заемщиков после отказа в банке может обратиться в микрофинансовые организации, за займами под залог имущества или в неформальный сектор. Он подчеркнул, что это наиболее опасный сценарий, поскольку стоимость денег там выше, а методы взыскания могут выходить за рамки закона.

