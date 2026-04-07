Украинский военнопленный обратился к ВС РФ с просьбой о Зеленском

ТАСС: пленный боец ВСУ попросил не менять его, чтобы не воевать за Зеленского
Украинский военнопленный Руслан Левчук попросил командование российской армии не менять его, так как он не хочет воевать «за режим» президента Украины Владимира Зеленского. Заявление бойца приводит ТАСС.

«На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского», — сказал военный.

Боец добавил, что российские подразделения хорошо относятся к нему, как и к остальным военнопленным.

До этого бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Боб» рассказал, почему принял решение сдаться в российский плен. По словам военнослужащего, его насильно мобилизовали в Харьковской области в конце 2024 года. Во время службы в украинской армии он увидел, что на самом деле происходит в рядах ВСУ и на поле боя, и решил не отдавать свою жизнь за «киевский режим».

Военный рассказал, что сдался в плен и вступил в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря. Теперь бывший боец ВСУ воюет на стороне ВС России в Запорожской области. На вопрос о том, что бы он сказал Зеленскому, «Боб» ответил, что говорить с человеком, который «уничтожает Украину фактически ради своих каких-то корыстных интересов», не о чем. Однако он «с удовольствием поддержал бы его за горло».

Ранее пленный боец ВСУ призвал Зеленского заканчивать войну.

 
