Экс-судья ФИФА Лапочкин: «Спартаку» не дали два пенальти в игре с «Локомотивом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» заявил, что спартаковцев лишили права на исполнение двух пенальти. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне сложно сказать, почему не назначили два пенальти в ворота «Спартака». Ву попадает кулаком в лицо Фассону, есть амплитуда и действие. Да, судья не видел [эпизод], но VAR нам для чего?» — заявил Лапочкин.

Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

