Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Комиссию по делам несовершеннолетних в Прикамье проверят после нападения подростка

Telegram-канал «Baza»

В Пермском крае прокуратура организовала проверку комиссии по делам несовершеннолетних после нападения подростка на учителя в Добрянке. Об этом сообщает URA.Ru.

Ведомство даст оценку действиям сотрудников полиции, известно, что напавший на учителя 17-летний подросток состоял на учете в органах ПДН. Родители других школьников жаловались на то, что он вел себя неадекватно, высказывал угрозы в адрес сверстников, бился головой об стену и ругался матом на учителей.

7 апреля утром, юноша пришел в школу с ножом и на крыльце напал на классного руководителя, он несколько раз ударил женщину ножом. Раненную госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти ее врачи не смогли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пермский школьник, напавший с ножом на учителя, несколько раз оставался на второй год.

 
Теперь вы знаете
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!