Комиссию по делам несовершеннолетних в Прикамье проверят после нападения подростка

В Пермском крае прокуратура организовала проверку комиссии по делам несовершеннолетних после нападения подростка на учителя в Добрянке. Об этом сообщает URA.Ru.

Ведомство даст оценку действиям сотрудников полиции, известно, что напавший на учителя 17-летний подросток состоял на учете в органах ПДН. Родители других школьников жаловались на то, что он вел себя неадекватно, высказывал угрозы в адрес сверстников, бился головой об стену и ругался матом на учителей.

7 апреля утром, юноша пришел в школу с ножом и на крыльце напал на классного руководителя, он несколько раз ударил женщину ножом. Раненную госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти ее врачи не смогли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пермский школьник, напавший с ножом на учителя, несколько раз оставался на второй год.