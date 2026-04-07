Пятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в семье при атаке БПЛА под Владимиром

Пятилетняя девочка единственная из всей семьи выжила при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, жертвами налета стали родители девочки, а также ее семилетний брат. Девочке удалось спастись, ее с ожогами госпитализировали. На данный момент жизнь пострадавшей вне опасности. Губернатор уточнил, что соседи семьи живы.

Авдеев рассказал, что минувшей ночью дроны атаковали Александровский район во Владимирской области. Один из БПЛА попал в двухквартирный жилой дом. После этого в здании произошел пожар, на данный момент он ликвидирован силами МЧС. Губернатор сообщил, что выехал на место трагедии для оценки последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим.

Утром 7 апреля в Минобороны РФ сообщили, что всего за ночь над регионами России сбили 45 украинских дронов самолетного типа. Больше всего беспилотников ликвидировали над Ленобластью — 19. Кроме того, 11 БПЛА обезвредили в Воронежской области и семь — в Белгородской области. Во Владимирской области отразили атаку трех дронов, по одному сбили в Волгоградской, Брянской, Пензенской областях, а также над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае.

Ранее в Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали 10 человек.