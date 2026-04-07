От легковушки осталась только половина: на видео попало ДТП в Спасск-Дальнем

В Приморье на видео сняли разорванную Toyota после жесткого ДТП

В пригороде Спасска-Дальнего в Приморском крае легковой автомобиль столкнулся в грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасск-Дальний».

«На дороге столкнулись большегруз и Probox. Удар был такой силы, что от легковушки осталась только половина», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, а его детали разлетелись по дороге. Возле разбитых автомобилей собрались люди.

По словам очевидцев, в результате произошедшего водитель Toyota получил травмы, несовместимые с жизнью. Поврежденный грузовик перекрыл половину проезжей части.

До этого на МКАД общественный транспорт сбил человека, перебегавшего проезжую часть. На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли оперативные службы города: скорая помощь и правоохранители. На дороге образовался автомобильный затор.

Ранее в Ленобласти мужчина задавил свою возрастную жену.