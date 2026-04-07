Стало известно о состоянии верховного лидера Ирана Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы находится в бессознательном состоянии на лечении в городе Кум. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на документ, основанный на данных разведки США и Израиля.

«Моджтаба Хаменеи проходит лечение в тяжелом состоянии в Куме и не может участвовать в принятии каких-либо решений режимом», — говорится в документе.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране объяснили «исчезновение» верховного лидера Хаменеи.