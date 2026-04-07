Пенсионер из Кирова испугался уголовного дела и отдал мошенникам 47 млн рублей

В Кирове 74-летний пенсионер лишился 47 млн рублей после общения со лжесотрудниками банка и ФСБ. Об этом сообщает УМВД по Кировской области.

Неизвестные связались с пенсионером и сообщили, что с его счетов переводят деньги получателям на территории Украины. Собеседники убедили мужчину выполнять их инструкции, иначе ему грозит уголовная ответственность.

Потерпевший взял кредит и обналичил сбережения. Затем он трижды встречался с людьми, которых звонившие называли «внештатными сотрудниками госбезопасности», и отдал им сначала 30 млн рублей, а затем еще 17 млн. На четвертый день после последней встречи пенсионер понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

До этого в Ярославле 64-летняя женщина стала жертвой мошенников и лишилась более 17 миллионов рублей. Пенсионерка по указанию аферистов купила слиток золота за 13 млн рублей, добавила к нему все личные сбережения и передала и курьеру по кодовому слову «полковник».

Ранее ульяновский школьник вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 2,4 млн рублей.