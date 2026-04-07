Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Пенсионер из Кирова испугался уголовного дела и отдал мошенникам 47 млн рублей

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Кирове 74-летний пенсионер лишился 47 млн рублей после общения со лжесотрудниками банка и ФСБ. Об этом сообщает УМВД по Кировской области.

Неизвестные связались с пенсионером и сообщили, что с его счетов переводят деньги получателям на территории Украины. Собеседники убедили мужчину выполнять их инструкции, иначе ему грозит уголовная ответственность.

Потерпевший взял кредит и обналичил сбережения. Затем он трижды встречался с людьми, которых звонившие называли «внештатными сотрудниками госбезопасности», и отдал им сначала 30 млн рублей, а затем еще 17 млн. На четвертый день после последней встречи пенсионер понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

До этого в Ярославле 64-летняя женщина стала жертвой мошенников и лишилась более 17 миллионов рублей. Пенсионерка по указанию аферистов купила слиток золота за 13 млн рублей, добавила к нему все личные сбережения и передала и курьеру по кодовому слову «полковник».

Ранее ульяновский школьник вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам 2,4 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
