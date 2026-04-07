Европа ищет выход из энергозависимости на фоне инфляции

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и заместитель председателя наблюдательного совета центрального банка Франк Эльдерсон заявил, что остающаяся зависимость Европы от импорта ископаемого топлива продолжает представлять значительные риски, особенно в условиях резкого увеличения его стоимости. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По мнению Эльдерсона, переход на использование собственных возобновляемых источников энергии требует существенных инвестиций. Он отмечает, что энергетическая зависимость Европы стала одной из важнейших уязвимостей ее экономики, а недавние ценовые шоки на энергоносители привели к оттоку огромных ресурсов из Европы, вызвали необходимость экстренных мер и создали нагрузку на государственные финансы.

Согласно материалу FT, Европа остается одной из наиболее развитых экономик, зависимых от импортируемого ископаемого топлива. Новый виток международной напряженности, в том числе конфликт на Ближнем Востоке, спровоцировал очередной скачок цен на энергоносители. Согласно прогнозам Европейского центрального банка, данная ситуация обернется ускорением инфляции и торможением темпов экономического роста.

В марте спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказывал мнение, что «Цунами» цен на нефть и газ скоро «опустошит» Европу, и виной тому «стратегическая глупость» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас.

Ранее в России сравнили ущерб ЕС от антироссийских санкций с поражением в войне на истощение.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
