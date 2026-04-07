В Госдуме предложили заставить страховщиков больше платить по ОСАГО

Депутат Нилов: выплаты при ДТП по ОСАГО надо повысить

В Госдуме предложили повысить лимиты страховых выплат по ОСАГО при ДТП, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, лимиты страховых выплат следует увеличить, при этом страховые компании могут в некоторых ситуациях взыскивать средства с виновников автомобильных аварий.

