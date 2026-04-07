На Камчатку может обрушиться непогода из-за циклона

К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации ведомства, во второй половине ночи 8 апреля на юге Усть-Большерецкого муниципального округа, а днем 8 апреля в Усть-Большерецком, Соболевском, Усть-Камчатском, Алеутском муниципальных округах ожидается ветер с порывами до 25-30 м/с.

В Петропавловск-Камчатском городском округе, местами в Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевском муниципальных округах днем 8 апреля возможен сильный снег с дождем. Метели и налипание мокрого снега сохранятся на всей территории Камчатского края ночью и утром 9 апреля.

«Ночью и днем 9 апреля в прибрежных районах ожидается очень сильный ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, на юге Усть-Большерецкого муниципального округа ветер усилится до 30–35 метров в секунду, на побережье Олюторского муниципального района и Алеутского муниципального округа — до 33–38 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили местных жителей о возможных нарушениях электроснабжения, сложной обстановке на дорогах. Туристов и людей, находящихся вне населенных пунктов, призвали быть особенно осторожными.

22 марта местные паблики сообщали, что потепление на Камчатке вызвало наводнения после периода обильных снегопадов.

В декабре и январе на Камчатке произошли сильные снегопады. Как отметили эксперты, январские циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет. Камчатка стала абсолютным лидером по величине снежного покрова.

Ранее на Камчатке на проезжую часть сошла лавина высотой в дом.