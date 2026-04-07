Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

На Камчатку может обрушиться непогода из-за циклона

МЧС по Камчатскому краю: к берегам полуострова приближается охотоморский циклон
Shutterstock

К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации ведомства, во второй половине ночи 8 апреля на юге Усть-Большерецкого муниципального округа, а днем 8 апреля в Усть-Большерецком, Соболевском, Усть-Камчатском, Алеутском муниципальных округах ожидается ветер с порывами до 25-30 м/с.

В Петропавловск-Камчатском городском округе, местами в Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевском муниципальных округах днем 8 апреля возможен сильный снег с дождем. Метели и налипание мокрого снега сохранятся на всей территории Камчатского края ночью и утром 9 апреля.

«Ночью и днем 9 апреля в прибрежных районах ожидается очень сильный ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, на юге Усть-Большерецкого муниципального округа ветер усилится до 30–35 метров в секунду, на побережье Олюторского муниципального района и Алеутского муниципального округа — до 33–38 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили местных жителей о возможных нарушениях электроснабжения, сложной обстановке на дорогах. Туристов и людей, находящихся вне населенных пунктов, призвали быть особенно осторожными.

22 марта местные паблики сообщали, что потепление на Камчатке вызвало наводнения после периода обильных снегопадов.

В декабре и январе на Камчатке произошли сильные снегопады. Как отметили эксперты, январские циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет. Камчатка стала абсолютным лидером по величине снежного покрова.

Ранее на Камчатке на проезжую часть сошла лавина высотой в дом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!