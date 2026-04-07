Министра тарифной политики Красноярского края уволили после возбуждения дела

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков освободил от должности министра тарифной политики Александра Ананьева. Соответствующее распоряжение подписано 6 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 7 апреля руководить министерством будет замминистра Роман Дубровский.

Накануне сообщалось, что Ананьев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. По данным следствия, летом 2022 года чиновник, занимая должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, вступил в преступный сговор с представителем ООО «Сила Сибири».

Уточняется, что за денежное вознаграждение чиновник обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций, а также решению иных вопросов в ее интересах. По версии следствия, сумма вознаграждения должна была составить 10 млн рублей. Первая часть средств была передана на парковке торгового центра «Авиатор» в Красноярске.

Александр Ананьев занимал пост министра тарифной политики Красноярского края с 2023 года. До этого он в течение двух лет возглавлял региональное министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее министра энергетики Ставропольского края арестовали за превышение полномочий.

 
Теперь вы знаете
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
