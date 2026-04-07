Умерла учительница, на которую напал подросток с ножом в Пермском крае

Учительницу, которую ранил ножом школьник в Пермском крае, не удалось спасти. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя <…> спасти не удалось», — написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавшая от рук ученика преподавала русский язык и литературу в школе №5 города Добрянка. Она была классной руководительницей 9 класса, в котором учился подросток.

Инцидент произошел утром 7 апреля на крыльце образовательного учреждения. Как рассказал губернатор, подросток ранил учительницу ножом. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Нападавшего задержали, его мотивы устанавливаются.

По данным ТАСС, школьник, ударивший учительницу, имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. В Telegram-канале Baza сообщили, что девятиклассник мог напасть на классного руководителя из-за проблем с учебой.

Одноклассники подростка жаловались на его странное поведение. В Baza узнали, что парень иногда вел себя неадекватно: мог биться головой об стену, занимался мастурбацией в учебном заведении и угрожал сверстникам. Родители других школьников жаловались на подростка в полицию. Девятиклассник состоял на учете, но из учебного заведения его так и не отчислили.

Ранее подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле.