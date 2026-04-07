Московский зоопарк передал макаку Панчу подарок

Московский зоопарк передал знаменитому детенышу японской макаки Панчу игрушку и письмо от морского зайца Макса из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один», — сказано в подаренном письме.

Послание и игрушку для Панча принял глава зоопарка японского города Итикава Такаси Ясунага. Он назвал морского зайца Макса милым и поблагодарил Московский зоопарк за подарок.

История детеныша японского макака по кличке Панч, которого после отказа матери выходили сотрудники зоопарка города Итикава, получила широкое распространение в социальных сетях. Плюшевый орангутан, с которым детеныш не расстается, стал для него заменой матери. Взрослые обезьяны его третируют. По мнению ученых, причиной травли может быть отсутствие у Панча социальных навыков, которые макакам обычно прививают матери.

В середине марта стало известно, что Панч нашел себе подругу. Его все чаще замечали в компании другой обезьяны — самки по имени Момо-тян. На опубликованных в сети кадрах животные обнимаются, играют и проявляют взаимную привязанность, что вызвало волну умиления среди зрителей.

Ранее в Колумбии появился «новый Панч», которому игрушечный слон заменил мать.