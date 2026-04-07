Названы последствия резкого роста цен на нефть

«СберИнвестиции»: подорожавшая нефть разгоняет инфляцию
Рост цен на нефть запускает цепную реакцию в мировой экономике и в итоге отражается на жизни обычных потребителей, рассказали «Газете.Ru» аналитики «СберИнвестиций».

«Первым последствия роста котировок Brent чувствует топливный рынок. В странах со свободным ценообразованием прибавка в $10 за баррель обычно ведет к подорожанию бензина примерно на $0,25 за галлон. Такой эффект, как правило, проявляется через две-четыре недели. Затем рост нефтяных цен начинает разгонять инфляцию. Нефть влияет почти на всю экономическую цепочку — от логистики до производства и упаковки. Через несколько месяцев это может добавить мировой инфляции около 0,4 процентного пункта», — отметили аналитики.

По их словам, подорожание нефти также влияет на стоимость продовольствия. Это связано с тем, что сельское хозяйство зависит от топлива, логистики и удобрений, в себестоимости которых значительную долю занимает газ, уточнили эксперты. В результате через шесть-двенадцать месяцев мировые цены на продукты могут вырасти примерно на 2,5%, констатировали аналитики.

По их наблюдениям, сильнее всего рост нефтяных цен бьет по странам, зависящим от импорта сырья. В их числе аналитики назвали Индию, Турцию и Японию. В таких экономиках инфляция может ускориться еще на 35-40 базисных пунктов сверх среднемирового уровня, что создает дополнительное давление на валюту и тормозит экономический рост, добавили эксперты.

С конца февраля баррель нефти Brent подорожал более чем на 50%. По данным Investing.com, 6 апреля он стоил более $106,89.

