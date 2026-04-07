Число артистов Красноярского театра, отравившихся на гастролях в Москве, выросло

Число сотрудников Красноярского музыкального театра, у которых выявили признаки отравления на гастролях в Москве, увеличилось до 28 человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

По информации собеседницы агентства, все заболевшие госпитализированы и находятся под присмотром врачей.

«Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить всем необходимым коллег и создать условия для их скорейшего восстановления», — добавили в пресс-службе.

О массовом отравлении артистов сообщил Telegram-канал 112 накануне вечером. По информации авторов канала, сотрудники Красноярского музыкального театра приехали на гастроли в Театр имени Моссовета и слегли с отравлением. Им резко стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.

По данным Telegram-канал Mash, артисты остановились в гостинице «Пекин» на Маяковской. Накануне утром они позавтракали в столовой отеля, а к обеду на репетиции им вдруг стало плохо — началась рвота и диарея. Уточняется, что на завтрак подавали стандартный набор блюд: сырники, каша, омлет, сосиски. Сначала сообщалось о 20 отравившихся сотрудников театра, но теперь их число выросло до 28 человек.

Показ спектакля «Бой с тенью», который должен состояться 7 апреля в 19:00 мск, может сорваться из-за болезни артистов.

Ранее врач рассказала, что должно быть в аптечке на случай отравления.

 
