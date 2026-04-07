Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Сын впавшего в кому экс-тренера «Зенита» сделал заявление

Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэзван Луческу, сын бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который перенес острый инфаркт миокарда и находится в состоянии искусственной комы, призвал СМИ не распространять слухи о состоянии здоровья своего отца. Его слова приводит Gazeta Sporturilor.

«Это трудный момент, и я прошу всех отнестись к нему с уважением. Вся необходимая информация будет предоставляться врачами по официальному каналу», — заявил Луческу.

80-летний специалист тренировал «Зенит» с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий «Шахтер», где вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА. С июля 2020-го по ноябрь 2023-го Луческу возглавлял киевское «Динамо», за это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября 2023 года он покинул клуб.

Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года, 2 апреля тренер покинул команду.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!