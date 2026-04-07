Сын впавшего в кому экс-тренера «Зенита» сделал заявление

Сын Луческу выступил с официальным заявлением о впавшем в кому отце

Рэзван Луческу, сын бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который перенес острый инфаркт миокарда и находится в состоянии искусственной комы, призвал СМИ не распространять слухи о состоянии здоровья своего отца. Его слова приводит Gazeta Sporturilor.

«Это трудный момент, и я прошу всех отнестись к нему с уважением. Вся необходимая информация будет предоставляться врачами по официальному каналу», — заявил Луческу.

80-летний специалист тренировал «Зенит» с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий «Шахтер», где вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА. С июля 2020-го по ноябрь 2023-го Луческу возглавлял киевское «Динамо», за это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября 2023 года он покинул клуб.

Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года, 2 апреля тренер покинул команду.

