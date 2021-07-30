Эксперты подсчитали, сколько стоит начать работать на себя

Представителям рабочих профессий нужно будет потратить около 30% от ожидаемого дохода, чтобы начать работать на себя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «ВсеИнструменты.ру» и SuperJob.

Эти данные, в первую очередь, касаются профессий плотника, сантехника, электрика, автомеханика, сборщика мебели и других востребованных рабочих специальностей.

«Однако бывают и исключения. Например, у сантехника первоначальные вложения в инструмент составят 44% от своего потенциального заработка. Меньше всего расходов на инвентарь у маляра-штукатура — 2% от месячного дохода», — говорится в исследовании.

Эксперты также подсчитали, на какой доход могут рассчитывать работающие на себя представители вышеуказанных профессий. Самый высокий возможный доход оказался у сборщика мебели — 200 тыс. руб., при этом ему придется потратить на нужные инструменты и материалы 13% от этой суммы, то есть чуть больше 27 тыс. руб.

Меньше всего (110 тыс. руб. в месяц) могут зарабатывать плотник и кровельщик. При этом материалы плотника будут стоить около 11 017 руб., а кровельщика — 32 326 руб.

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