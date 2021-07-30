ВОЗ зафиксировала четвертую волну коронавируса на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала на Ближнем Востоке и в Северной Африке четвертую волну коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Большинство новых случаев и госпитализированных пациентов относится к невакцинированным людям. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе», — рассказал глава бюро ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ахмед аль-Мандхари.

По его словам, в этом регионе чаще всего регистрируется заболеваемость коронавирусом штамма «дельта». Случаи заболевания этим штаммом отмечаются в 15 странах ближневосточного и североафриканского региона — от Марокко до Пакистана.

«Циркуляция варианта «дельта» способствует росту количества случаев COVID-19 и летальных исходов во все новых странах региона Восточного Средиземноморья ВОЗ», — указано в заявлении бюро.

За последний месяц заболеваемость увеличилась на 55%, а смертность — на 15%.

Ранее в Финляндии объявили начало четвертой волны коронавируса.