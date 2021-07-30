Жительницу Флориды арестовали за удержание ребенка аутизмом в клетке

Жительницу города Палм-Бэй, штат Флорида, арестовали за удержание ребенка аутизмом в запертой клетке, сообщает издание Orlando Sentinel.

Мелисса Досс была арестована и доставлена в тюрьму округа Бревард, после того как ей предъявлено три обвинения в совершении уголовного преступления. Полицию вызвали соседи Досс, после того как на их участок забралась девочка с инвалидностью, неспособная разговаривать.

Полицейские смогли установить, что девочка пришла из дома Досс, которая отказалась пускать их внутрь, потребовав вызвать сотрудников Департамента по делам детей и семей Флориды. После того, как они прибыли, полицейские провели в доме Досс обыск, обнаружив невозможные для существования ребенка условия — хлам, антисанитарию и самодельную клетку, сделанную из дерева и металла, достаточно большую, чтобы в ней поместилась двуспальная кровать.

Досс призналась, что в этой клетке живет сбежавшая девочка.

Ранее стало известно, что прогнавшая детей с аутизмом с детской площадки петербурженка получает угрозы.