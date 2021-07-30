В Лос-Анджелесе видели человека с реактивным рюкзаком, летящим на высоте 1,5 км

Пилот Boeing 747 заявил об объекте, «напоминающем реактивный рюкзак» в 15 милях к востоку от Лос-Анджелеса на высоте 5000 футов (около 1524 метров). Об этом сообщает телеканал KTLA со ссылкой на представителя федерального управления гражданской авиации.

«В качестве меры предосторожности авиадиспетчеры предупредили других пилотов поблизости», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в сентябре прошлого года произошел подобный инцидент с человеком, которого, как утверждается, видели на высоте около 3000 футов (914,4 метров), в результате чего ФБР начал расследование.

Ранее ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту совершил полет к границе космоса и успешно вернулся на Землю. Корабль совершил первый испытательный тестовый суборбитальный полет при полной загрузке. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.

Вместе с Брэнсоном в полете приняли участие пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, которая руководила ходом полета.