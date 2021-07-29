В Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары в стране

Лесные пожары, охватившие Турцию, являются национальный бедствием для страны. Соответствующее заявление в своем микроблоге в Twitter сделал Ибрагим Калын, официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Все государственные органы во взаимодействии ведут ожесточенную борьбу. Прокуратура изучает причины возгораний с разных аспектов. Взываю к милости Господа по отношению к согражданам, потерявшим свои жизни», — отметил он.

Пожар начался 28 июля недалеко от Манавгата — по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. В администрации Анталии отмечают, что этот пожар — сильнейший за последние годы. В его тушении принимают участие и три российских самолета Бе-200.

29 июля число погибших возросло до трех, проинформировали в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Ранее представитель генконсульства РФ в Анталии рассказал, что информации о пострадавших или жертва среди пострадавших при лесном пожаре в районе турецкого Бодрума не поступало.