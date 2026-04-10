Жительница Белгородской области погибла в результате атаки ВСУ

Во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате обстрела от полученных ранений женщина скончалась на месте», — написал он.

Гладков выразил соболезнования семье погибшей.

10 апреля Гладков сообщил, что потери подразделения «Орлан», которое борется с украинскими дронами в приграничных регионах РФ, превысили 100 человек. Из них 98 получили ранения, а другие семь получили травмы, несовместимые с жизнью. В их числе был боец, у которого остались пятеро детей.

Вечером 9 апреля губернатор Белгородской области заявил, что при атаке беспилотников на регион пострадали четыре человека. Два жителя — мужчина и женщина — получили ранения в результате удара дрона на участке автомобильной дороги Белгород — Шебекино.

Ранее ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области, есть пострадавшие.