В Кремле ответили, продлят ли перемирие после Пасхи

Россия хочет прочного мира, а не продления перемирия. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Оно (перемирие — прим. «Газета.Ru») носит гуманитарный характер. Светлый праздник пасхи это праздник для нашей страны, также для Украины, для украинцев, для украинского народа. <...>. Это первое. Второе: как мы неоднократно говорили, и, как говорил президент Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира прочного. Устойчивого мира, и этот мир может наступить сегодня в случае, если президент (Украины — прим. «Газета.Ru») Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Об этом уже говорилось неоднократно», — сказал представитель Кремля.

9 апреля президент России объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие должно начаться 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, перемирие вводится с 16:00 субботы и распространяется на все направления боевых действий. Зеленский согласился.

Ранее Москалькова назвала решение Путина о перемирии шагом милосердия.