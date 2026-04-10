Москвичам рассказали о влиянии похолодания на озимые культуры

Синоптик Шувалов: похолодание в столичном регионе не навредит озимым культурам
Смена похолодания и потепления, произошедшая в столичном регионе, является типичной ситуацией в апреле. Такая неустойчивая погода не нанесет вреда озимым культурам. Об этом НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, похолодание в середине весны не несет рисков для озимых культур. При этом текущее ухудшение погоды является кратковременным, что также минимизирует опасность для растений.

«Вообще резкие перемены похолодания и потепления вполне характерны для апреля, в этом нет ничего необычного. Температура в Москве сейчас действительно ниже нормы, но всего на три–четыре градуса», — отметил синоптик.

Он подчеркнул, что уже в субботу, 11 апреля, температура воздуха в столичном регионе повысится до +11...+12°C. Затем погода будет становиться только теплее.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина до этого говорила, что первая весенняя гроза ожидается в Москве только в конце апреля. По ее словам, сейчас гроза невозможна, поскольку погода в столице слишком холодная.

