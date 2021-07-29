В Ленинградской области мужчина зарезал таксиста из-за парковки

Мужчина зарезал водителя такси в Ленинградской области после того, как тот отказался переставить свой автомобиль. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в Токсово. Пострадавшего заметил прохожий, после чего его забрала скорая помощь с ножевым ранением. Впоследствии водитель такси скончался в больнице.

Полиция задержала 60-летнего подозреваемого в убийстве в течение нескольких часов, благодаря записям с камер наблюдения. Мужчина живет в бытовке в Токсово, там же нашли два окровавленных ножа. Ранее он отбывал наказание за убийство и за покушение на убийство. Свою вину в новом преступлении он признал.

Ранее жительница Канавинского района Нижнего Новгорода убила сожителя из-за конфликта на фоне ревности. Как сообщали в СК, женщина дважды ранее была судима за убийства сожителей. Оба мужчины погибли в том же доме на улице Витебской. Сейчас «черной вдове» грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого ученый-историк и философ Евгений Карцев в состоянии алкогольного опьянения зарезал своего сына из-за замечания. Сообщалось, что Карцев является профессором кафедры социологии и менеджмента общественных процессов столичного МГУ имени Ломоносова.